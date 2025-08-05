Коли закінчиться війна – Трамп назвав умову

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Після зменшення цін на нафту російський диктатор Володимир Путін буде змушений зупинити війну в Україні. Якщо барель здешевшає ще на 10 доларів, у нього не залишиться вибору.

Про це очільник США Дональд Трамп сказав в інтерв'ю телеканалу CNBC у вівторок, 5 липня.

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"Путін перестане вбивати людей, якщо ми знизимо ціни на енергоносії ще на 10 доларів за барель. У нього не буде вибору, тому що його економіка в жалюгідному стані", — заявив Трамп.

Крім того, очільник США нагадав, що для Індії, яка продовжує купувати російську нафту, Штати планували запровадити 25% мито, але додав, що протягом доби він може ще суттєво його підвищити.

"Вони підживлюють російську військову машину", — наголосив президент.

Нагадаємо, 1 серпня Путін повідомив, що готовий завершити війну проти України на умовах, про які заявили в червні 2024 року. На його слова відреагував Володимир Зеленський.

Нещодавно повідомлялося, що Путін готується до зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським.