Когда закончится война - Трамп назвал условие

Трамп назвал условие, которое заставит Путина остановить войну
После уменьшения цен на нефть российский диктатор Владимир Путин будет вынужден остановить войну в Украине. Если баррель подешевеет еще на 10 долларов, у него не останется выбора.
Об этом глава США Дональд Трамп сказал в интервью телеканалу CNBC во вторник, 5 июля.
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"Путин перестанет убивать людей, если мы снизим цены на энергоносители еще на 10 долларов за баррель. У него не будет выбора, потому что его экономика в плачевном состоянии", — заявил Трамп.
Кроме того, глава США напомнил, что для Индии, которая продолжает покупать российскую нефть, Штаты планировали ввести 25% пошлину, но добавил, что в течение суток он может еще существенно ее повысить.
"Они подпитывают российскую военную машину", — подчеркнул президент.
Напомним, 1 августа Путин сообщил, что готов завершить войну против Украины на условиях, о которых заявили в июне 2024 года. На его слова отреагировал Владимир Зеленский.
Недавно сообщалось, что Путин готовится к встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским.
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