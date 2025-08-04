Путін готовий до зустрічі із Зеленським — деталі від Пєскова

У Кремлі заявили про готовність Путіна до зустрічі із Зеленським
Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російський диктатор Володимир Путін готується до зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським. За його словами, для цього повинні бути "необхідні роботи на експертному рівні".
Про це Дмитро Пєсков вступив на брифінгу в понеділок, 4 серпня.
Зустріч Путіна та Зеленського
«Путін не виключає можливість зустрічі із Зеленським після необхідної роботи на експертному рівні» , — заявив Пєсков.
Крім того, він завершено, що є ймовірність зустрічі Путіна та спецпосланника Білого дому Стіва Віткоффа цього тижня.
1 серпня Путін повідомив, що готовий завершити війну проти України на умовах, про які заявили в червні 2024 року.
Згодом на його слова відреагував український лідер Володимир Зеленський, який запропонував зустріч.
Читайте Новини.LIVE!