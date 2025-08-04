Путін готовий до зустрічі із Зеленським — деталі від Пєскова

Володимир Путін. Фото: Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російський диктатор Володимир Путін готується до зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським. За його словами, для цього повинні бути "необхідні роботи на експертному рівні".

Про це Дмитро Пєсков вступив на брифінгу в понеділок, 4 серпня.

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«Путін не виключає можливість зустрічі із Зеленським після необхідної роботи на експертному рівні» , — заявив Пєсков.

Крім того, він завершено, що є ймовірність зустрічі Путіна та спецпосланника Білого дому Стіва Віткоффа цього тижня.

1 серпня Путін повідомив, що готовий завершити війну проти України на умовах, про які заявили в червні 2024 року.