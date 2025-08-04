Путин готов к встрече с Зеленским — детали от Пескова

Владимир Путин. Фото: Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский диктатор Владимир Путин готов к встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским. По его словам, для этого должны быть "необходимые работы на экспертном уровне".

Об этом Дмитрий Песков сообщил на брифинге в понедельник, 4 августа.

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"Путин не исключает возможность встречи с Зеленским после необходимой работы на экспертном уровне", — заявил Песков.

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Кроме того, он сообщил, что есть вероятность встречи Путина и спецпосланника Белого дома Стива Уиткоффа на этой неделе.

Напомним, 1 августа Путин заявил, что готов закончить войну против Украины на условиях, о которых заявляли в июне 2024 года.

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Впоследствии на его слова отреагировал украинский лидер Владимир Зеленский, который предложил встречу.