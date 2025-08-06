Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф прибыл в Россию

Самолет, которым пользуется Стиф Уиткофф, идет на посадку. Фото: кадр из видео

Утром 6 августа в московском аэропорту "Внуково" приземлился самолет, которым пользуется спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф.

Об этом сообщают российские медиа со ссылкой на источники в авиационных службах.

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Отметим, что ранее Трамп подтвердил, что должна состояться встреча с представителями России.

А вчера, 5 августа, он заявил: "Завтра у нас встреча с Россией. Посмотрим, что будет", — отметил он, отвечая на вопрос журналистов.

Пока неизвестно, будет ли участвовать в переговорах лично президент России Владимир Путин, однако источники связывают анонсированную встречу именно с приездом Виткоффа, который, по предварительным сообщениям, должен провести переговоры в Москве на этой неделе.

Напомним, Дональд Трамп объяснял цель визита Стива Уиткоффа в Москву и о чем будут говорить с российской стороной.

Также ранее Дональд Трамп называл условие, которое может заставить Россию прекратить огонь.