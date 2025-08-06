Стив Уиткофф прибыл в Москву — первые кадры

Стив Уиткофф в Москве. Фото: кадр из видео

В среду утром, 6 августа, в московском аэропорту "Внуково" приземлился самолет, которым пользуется спецпосланник Президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф. Позже появились первые кадры после прибытия Уиткоффа в Россию.

Соответствующие видео публикуют РосСМИ.

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В российских медиа появились первые кадры после прибытия спецпредставителя Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Москву.

На видео видно, как американский посланник прогуливался с представителем РФ по вопросам инвестиций Кириллом Дмитриевым по парку "Зарадье".

Ранее Дональд Трамп подтвердил, что должна состояться встреча с представителями России.

Во вторник, 5 августа, лидер США сказал: "Завтра у нас встреча с Россией. Посмотрим, что будет".

Отметим, что сегодня, 6 августа, в 23:30 ожидается выступление Дональда Трампа.

Кортеж, который перевозил Уиткоффа в Москве. Фото: Reuters

Напомним, что ранее Президент США Дональд Трамп анонсировал визит Уиткоффа в Россию.

Кроме того, глава Белого дома рассказывал о цели визита Стива Уиткоффа в Москву и о чем будут говорить с российской стороной.

Отметим, что Новини.LIVE в своих прямых эфирах на YouTube-канале запустили отсчет до введения Дональдом Трампом санкций против России.