Уиткофф приехал на территорию Кремля

Кортеж с Уиткоффом в Москве. Фото: Reuters

В среду утром, 6 августа, спецпосланник Президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф приехал в Россию. Позже стало известно, что кортеж с американским чиновником прибыл на территорию Кремля.

Соответствующие видео публикуют РосСМИ.

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Уиткофф приехал в Кремль — что известно

По информации российских СМИ, в среду, 6 августа, кортеж со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом приехал на территорию Кремля.

Не исключено, что Стив Уиткофф встретится с российским диктатором Владимиром Путиным.

Как пишут РосСМИ, специальный представитель главы Белого дома Стив Уиткофф не стал делиться ожиданиями перед переговорами в Кремле.

Стоит заметить, что это уже пятый визит Уиткоффа в Россию в 2025 году.

Ранее Дональд Трамп анонсировал визит Уиткоффа в Россию.

Кроме того, лидер США рассказывал о цели визита Стива Уиткоффа в Москву.

Отметим, что Новости.LIVE в своих прямых эфирах на YouTube-канале запустили отсчет до введения Дональдом Трампом санкций против России.