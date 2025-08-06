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Путін розпочав зустріч зі спецпредставником Трампа

Ua ru
Дата публікації: 6 серпня 2025 12:14
У Кремлі стартувала зустріч Путіна та Віткоффа
Стів Віткофф та Володимир Путін. Фото: кадр з відео

У Кремлі у середу, 6 серпня, розпочалася зустріч російського диктатора Володимира Путіна та спецпредставника Білого дому Стіва Віткоффа.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Зустріч Путіна та Віткоффа

"Путін приймає в Кремлі спецпосланника президента США Віткоффа", — йдеться у повідомленні російських ЗМІ.

Путін та Віткофф
Путін та Віткофф у Кремлі. Фото: кадр з відео

Наразі деталі поки невідомі.

Нагадаємо, ЗМІ показали, як кортеж із Віткоффом прибув на територію Кремля 6 серпня.

Раніше лідер США Дональд Трамп оголосив про десятиденний ультиматум Росії на завершення війни, який закінчується 8 серпня. Якщо цього не станеться, то проти РФ запровадять нові жорсткі санкції. 

США володимир путін політики Кремль Росія Стів Віткофф
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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