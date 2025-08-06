У Кремлі стартувала зустріч Путіна та Віткоффа

Путін розпочав зустріч зі спецпредставником Трампа
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Дата публікації: 6 серпня 2025 12:14
Стів Віткофф та Володимир Путін. Фото: кадр з відео
У Кремлі у середу, 6 серпня, розпочалася зустріч російського диктатора Володимира Путіна та спецпредставника Білого дому Стіва Віткоффа.
Про це повідомляють росЗМІ.
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Зустріч Путіна та Віткоффа
"Путін приймає в Кремлі спецпосланника президента США Віткоффа", — йдеться у повідомленні російських ЗМІ.
Наразі деталі поки невідомі.
Нагадаємо, ЗМІ показали, як кортеж із Віткоффом прибув на територію Кремля 6 серпня.
Раніше лідер США Дональд Трамп оголосив про десятиденний ультиматум Росії на завершення війни, який закінчується 8 серпня. Якщо цього не станеться, то проти РФ запровадять нові жорсткі санкції.
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