В Кремле стартовала встреча Путина и Уиткоффа

Путин начал встречу со спецпредставителем Трампа
Ua ru
Дата публикации 6 августа 2025 12:14
Стив Уиткофф и Владимир Путин. Фото: кадр из видео
В Кремле в среду, 6 августа, началась встреча российского диктатора Владимира Путина и спецпредставителя Белого дома Стива Уиткоффа.
Об этом сообщают росСМИ.
Реклама
Читайте также:
Встреча Путина и Уиткоффа
"Путин принимает в Кремле спецпосланника президента США Уиткоффа", — говорится в сообщении российских СМИ.
Пока детали неизвестны.
Напомним, СМИ показали, как кортеж с Уиткоффом прибыл на территорию Кремля 6 августа.
Ранее лидер США Дональд Трамп объявил о десятидневном ультиматуме России на завершение войны, который заканчивается 8 августа. Если этого не произойдет, то против РФ введут новые жесткие санкции.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама