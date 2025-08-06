В Кремле стартовала встреча Путина и Уиткоффа

Стив Уиткофф и Владимир Путин. Фото: кадр из видео

В Кремле в среду, 6 августа, началась встреча российского диктатора Владимира Путина и спецпредставителя Белого дома Стива Уиткоффа.

Об этом сообщают росСМИ.

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Встреча Путина и Уиткоффа

"Путин принимает в Кремле спецпосланника президента США Уиткоффа", — говорится в сообщении российских СМИ.

Путин и Уиткофф в Кремле. Фото: кадр из видео

Пока детали неизвестны.

Напомним, СМИ показали, как кортеж с Уиткоффом прибыл на территорию Кремля 6 августа.

Ранее лидер США Дональд Трамп объявил о десятидневном ультиматуме России на завершение войны, который заканчивается 8 августа. Если этого не произойдет, то против РФ введут новые жесткие санкции.