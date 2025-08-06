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Главная Новости дня Путин начал встречу со спецпредставителем Трампа

Путин начал встречу со спецпредставителем Трампа

Ua ru
Дата публикации 6 августа 2025 12:14
В Кремле стартовала встреча Путина и Уиткоффа
Стив Уиткофф и Владимир Путин. Фото: кадр из видео

В Кремле в среду, 6 августа, началась встреча российского диктатора Владимира Путина и спецпредставителя Белого дома Стива Уиткоффа.

Об этом сообщают росСМИ.

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"Путин принимает в Кремле спецпосланника президента США Уиткоффа", — говорится в сообщении российских СМИ.

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Путин и Уиткофф в Кремле. Фото: кадр из видео

Пока детали неизвестны.

Напомним, СМИ показали, как кортеж с Уиткоффом прибыл на территорию Кремля 6 августа.

Ранее лидер США Дональд Трамп объявил о десятидневном ультиматуме России на завершение войны, который заканчивается 8 августа. Если этого не произойдет, то против РФ введут новые жесткие санкции.

США владимир путин политики Кремль Россия Стив Виткофф
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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