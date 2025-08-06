В Кремле завершились переговоры Путина с Уиткоффом

Владимир Путин. Фото: Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS

В Москве в среду, 6 августа, завершилась встреча российского диктатора Владимира Путина со специальным посланником Соединенных Штатов Америки Стивом Уиткоффом.

Об этом сообщают росСМИ.

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Переговоры Путина и Уиткоффа

"В Кремле завершилась встреча Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом", — говорится в сообщении.

Разговор российского диктатора и спецпосланника США длился около трех часов.

Напомним, Уиткофф прибыл на территорию Кремля 6 августа. В сети показали его кортеж.

Ранее росСМИ сообщили о начале встречи Путина и Уиткоффа в Кремле.

Лидер США Дональд Трамп объявил России ультиматум для окончания войны, который истекает 8 августа. Он предупредил о жестких санкциях.