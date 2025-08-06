В Кремле завершились переговоры Путина с Уиткоффом

В Кремле завершился разговор Путина с Уиткоффом
В Москве в среду, 6 августа, завершилась встреча российского диктатора Владимира Путина со специальным посланником Соединенных Штатов Америки Стивом Уиткоффом.
Об этом сообщают росСМИ.
Переговоры Путина и Уиткоффа
"В Кремле завершилась встреча Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом", — говорится в сообщении.
Разговор российского диктатора и спецпосланника США длился около трех часов.
Напомним, Уиткофф прибыл на территорию Кремля 6 августа. В сети показали его кортеж.
Ранее росСМИ сообщили о начале встречи Путина и Уиткоффа в Кремле.
Лидер США Дональд Трамп объявил России ультиматум для окончания войны, который истекает 8 августа. Он предупредил о жестких санкциях.
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