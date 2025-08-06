Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Кремле завершился разговор Путина с Уиткоффом

В Кремле завершился разговор Путина с Уиткоффом

Ua ru
Дата публикации 6 августа 2025 15:02
В Кремле завершились переговоры Путина с Уиткоффом
Владимир Путин. Фото: Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS

В Москве в среду, 6 августа, завершилась встреча российского диктатора Владимира Путина со специальным посланником Соединенных Штатов Америки Стивом Уиткоффом.

Об этом сообщают росСМИ.

Реклама
Читайте также:

Переговоры Путина и Уиткоффа

"В Кремле завершилась встреча Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом", — говорится в сообщении.

Разговор российского диктатора и спецпосланника США длился около трех часов.

Напомним, Уиткофф прибыл на территорию Кремля 6 августа. В сети показали его кортеж.

Ранее росСМИ сообщили о начале встречи Путина и Уиткоффа в Кремле.

Лидер США Дональд Трамп объявил России ультиматум для окончания войны, который истекает 8 августа. Он предупредил о жестких санкциях.

США владимир путин переговоры Кремль Россия Стив Виткофф
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации