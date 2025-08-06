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Главная Новости дня Переговоры Путина и Уиткоффа — что обсудили в Кремле

Переговоры Путина и Уиткоффа — что обсудили в Кремле

Ua en ru
Дата публикации 6 августа 2025 15:56
В Кремле завершились переговоры Путина и Уиткоффа — темы обсуждений
Стив Уиткофф и Владимир Путин. Фото: Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS

Спецпосланник Соединенных Штатов Америки Стив Уиткофф провел переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. В частности, стороны обсудили войну в Украине.

Об этом сообщил помощник российского диктатора Юрий Ушаков, передают росСМИ в среду, 6 августа.

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Ушаков заявил, что разговор между диктатором РФ и спецпосланником США был "полезным и конструктивным". По его словам, стороны обсудили "украинский кризис".

"Россия передала американской стороне сигналы по украинскому вопросу и получила соответствующие сигналы от Трампа. Президент РФ владеет полной информацией по украинскому вопросу", — сказал Ушаков.

Он также отметил, что в Кремле обсудили и перспективы относительно возможного развития стратегического сотрудничества между Штатами и Россией.

Напомним, по информации росСМИ, переговоры Уиткоффа и Путина в Кремле продолжались около трех часов.

Ранее лидер США Дональд Трамп объявил ультиматум РФ для окончания войны в Украине. Он заканчивается 8 августа, тогда будут объявлены новые санкции против страны-террористки.

США война владимир путин Россия Стив Виткофф
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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