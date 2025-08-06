Трамп проводит телефонный разговор с Зеленским

Трамп проводит разговор с Зеленским, — СМИ
Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в среду, 6 августа, проводит телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом сообщил корреспондент Axios Барак Равид со ссылкой на источник.
Разговор Трампа с Зеленским 6 августа
"Трамп сейчас разговаривает по телефону с Зеленским, по информации источника, знакомого с ситуацией", — рассказал Равид.
Ранее от сообщал о планах Трампа провести телефонный разговор с Зеленским 6 августа.
Напомним, 6 августа спецпредставитель США Стив Уиткофф провел переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Стороны обсудили войну в Украине.
А 5 августа Зеленский провел телефонный разговор с Трампом. Ключевой темой стало прекращение войны в Украине.
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