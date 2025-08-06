Трамп проводит телефонный разговор с Зеленским

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Annabelle Gordon

Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в среду, 6 августа, проводит телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщил корреспондент Axios Барак Равид со ссылкой на источник.

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Разговор Трампа с Зеленским 6 августа

"Трамп сейчас разговаривает по телефону с Зеленским, по информации источника, знакомого с ситуацией", — рассказал Равид.

Ранее от сообщал о планах Трампа провести телефонный разговор с Зеленским 6 августа.

Пост корреспондента Axios. Фото: скриншот

Пост корреспондента Axios. Фото: скриншот

Напомним, 6 августа спецпредставитель США Стив Уиткофф провел переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Стороны обсудили войну в Украине.

А 5 августа Зеленский провел телефонный разговор с Трампом. Ключевой темой стало прекращение войны в Украине.