Головна Новини дня Трамп прямо заявив про зустріч з Путіним — коли це може відбутись

Трамп прямо заявив про зустріч з Путіним — коли це може відбутись

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2025 01:06
Президент США прямо заявив, що невдовзі може зустрітись із Путіним
Президент США Дональд Трамп. Фото: Білий дім

Президент США Дональд Трамп дав пресконференцію у Білому домі, де його спитали про зустріч з диктатором РФ Володимиром Путін. Трамп у відповідь заявив, що це цілком реально.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Читайте також:

Коли може відбутись зустріч Трампа та Путіна

Президент США заявив, що для його зустрічі з Путіним є "дуже хороша перспектива". Трамп зазначив, що цілком імовірно, що зустріч відбудеться найближчим часом. 

"У нас були дуже хороші розмови з Путіним сьогодні. І є дуже хороший шанс на завершення, на те, щоб дійти кінця цієї довгої дороги. Ця дорога лишається довгою, але є хороший шанс, що зустріч буде", — сказав Трамп.

На запитання, чи пішов Путін на якісь поступки після зустрічі зі спецпредставником Стівеном Уіткоффом, Трамп не розкрив багато деталей. Проте він сказав, що не вважає цю зустріч проривом. 

Раніше Дональд Трамп заявив, що згоден зустрітися із російським диктатором Путіним, проте лише за умови, що це призведе до завершення війни в Україні.

Також повідомлялось, що ЗМІ дізналися в посадовців Білого дому, коли планують впровадити обмеження.

санкції проти Росії володимир путін переговори Дональд Трамп війна в Україні
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
