США готують санкції проти Росії – коли запровадять

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Сполучені Штати Америки планують запровадити вторинні санкції проти Росії. Це може статися вже у п'ятницю, 8 серпня.

Про це агентству Reuters повідомив неназваний представник адміністрації американського президента.

Реклама

Читайте також:

США готують санкції проти РФ — що відомо

Чиновник Білого дому заявив, що санкції планують запровадити попри те, що зустріч посланця США Стіва Віткоффа з президентом Росії Володимиром Путіним у Москві в середу пройшла добре.

"Росіяни прагнуть продовжувати взаємодію зі Сполученими Штатами. Очікується, що вторинні санкції будуть впроваджені в п'ятницю", — сказав посадовець.

Зустріч Віткоффа та Путіна

Зустріч Віткоффа та Путіна тривала близько трьох годин. Мета: знайти прорив у 3,5-річній війні, яка насправді розпочалася із вторгнення РФ на Донбас 2014 року. Трамп погрожував санкціями проти Москви, якщо не буде вжито жодних заходів для припинення війни в Україні.

Нагадаємо, 4 серпня Зеленський підписав два укази про запровадження санкцій проти РФ. Перший пакет санкцій стосується 62 людей та компаній, які причетні до експорту викраденого зерна з тимчасово окупованих територій України. Другий указ стосується обмежень проти 15 керівників російських музеїв.

Сьогодні глава української держави поговорив з Трампом. Головна тема — це припинення війни.