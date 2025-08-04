Зеленський запровадив нові санкції проти РФ — кого вони стосуються

Зеленський запровадив санкції проти РФ — кого стосуються
Президент України Володимир Зеленський підписав два нові укази про санкції проти Росії. Вони вже набрали чинності.
Про це йдеться в указах №579/2025 та №580/2025 на сайті Офісі Президента.
Санкції проти Росії
Перший пакет санкцій стосується 62 людей та компаній, які причетні до експорту викраденого зерна з тимчасово окупованих територій України. Крім того, йдеться про незаконний видобуток та збагачення корисними копалинами.
Другий указ стосується обмежень проти 15 керівників російських музеїв. Вони привласнили культурні цінності України та намагаються інтегрувати окуповані українські музеї у систему РФ.
Нагадаємо, 3 серпня Зеленський запровадив санкції проти капітанів російського "тіньового флоту".
А 27 липня український лідер ввів в дію санкції проти десятків фізичних і юридичних осіб, зокрема з Росії.
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