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Зеленський запровадив санкції проти РФ — кого стосуються

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Дата публікації: 4 серпня 2025 12:43
Зеленський запровадив нові санкції проти РФ — кого вони стосуються
Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський підписав два нові укази про санкції проти Росії. Вони вже набрали чинності.

Про це йдеться в указах №579/2025 та №580/2025 на сайті Офісі Президента.

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Санкції проти Росії

Перший пакет санкцій стосується 62 людей та компаній, які причетні до експорту викраденого зерна з тимчасово окупованих територій України. Крім того, йдеться про незаконний видобуток та збагачення корисними копалинами.

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Указ Зеленського. Фото: скриншот

Другий указ стосується обмежень проти 15 керівників російських музеїв. Вони привласнили культурні цінності України та намагаються інтегрувати окуповані українські музеї у систему РФ.

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Указ Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, 3 серпня Зеленський запровадив санкції проти капітанів російського "тіньового флоту".

А 27 липня український лідер ввів в дію санкції проти десятків фізичних і юридичних осіб, зокрема з Росії.

Володимир Зеленський санкції проти Росії санкції Україна указ Росія
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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