Зеленский ввел новые санкции против РФ — кого они касаются

Зеленский ввел санкции против РФ — кого касаются
Президент Украины Владимир Зеленский подписал два новых указа о санкциях против России. Они уже вступили в силу.
Об этом говорится в указах №579/2025 и №580/2025 на сайте Офиса Президента.
Санкции против России
Первый пакет санкций касается 62 человек и компаний, которые причастны к экспорту похищенного зерна с временно оккупированных территорий Украины. Кроме того, речь идет о незаконной добыче и обогащении полезными ископаемыми.
Второй указ касается ограничений против 15 руководителей российских музеев. Они присвоили культурные ценности Украины и пытаются интегрировать оккупированные украинские музеи в систему РФ.
Напомним, 3 августа Зеленский ввел санкции против капитанов российского "теневого флота".
А 27 июля украинский лидер ввел в действие санкции против десятков физических и юридических лиц, в частности из России.
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