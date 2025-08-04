Зеленский ввел новые санкции против РФ — кого они касаются

Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский подписал два новых указа о санкциях против России. Они уже вступили в силу.

Об этом говорится в указах №579/2025 и №580/2025 на сайте Офиса Президента.

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Санкции против России

Первый пакет санкций касается 62 человек и компаний, которые причастны к экспорту похищенного зерна с временно оккупированных территорий Украины. Кроме того, речь идет о незаконной добыче и обогащении полезными ископаемыми.

Указ Зеленского. Фото: скриншот

Второй указ касается ограничений против 15 руководителей российских музеев. Они присвоили культурные ценности Украины и пытаются интегрировать оккупированные украинские музеи в систему РФ.

Указ Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, 3 августа Зеленский ввел санкции против капитанов российского "теневого флота".

А 27 июля украинский лидер ввел в действие санкции против десятков физических и юридических лиц, в частности из России.