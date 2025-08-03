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Головна Новини дня Зеленський ввів санкції проти капітанів "тіньового флоту" РФ

Зеленський ввів санкції проти капітанів "тіньового флоту" РФ

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Дата публікації: 3 серпня 2025 17:32
Зеленський запровадив санкції проти капітанів "тіньового флоту" Росії
Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 3 серпня, запровадив санкції проти капітанів "тіньового флоту" Росії. Він підписав уже відповідний указ.

Про це український лідер розповів у вечірньому зверненні.

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Санкції проти капітанів російського "тіньового флоту"

Глава держави зазначив, що сьогодні провів нараду щодо санкційної політики.

"Підготовлені три санкційні пакети. І перший пакет вже сьогодні застосований — санкції проти капітанів російського "тіньового флоту", — розповів Зеленський.

Указ Зеленського

Глава держави підписав указ №578/2025 "Про рішення РНБО від 3 серпня 2025 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". 

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Указ Зеленського. Фото: скриншот

Контроль за виконанням рішення покладено на секретаря РНБО.

"Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування", — йдеться в документі.

Кого торкнуться санкції

Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк розповів, що обмеження запровадили проти 94 капітанів, які перевозили російську нафту в обхід цінової стелі. Крім того, санкції торкнуться пʼятьох компаній, які є операторами цього флоту.

Нагадаємо, лідер США Дональд Трамп повідомив, що після закінчення ультиматуму для Росії щодо закінчення війни оголосить жорсткі санкції

А нещодавно Зеленський запровадив санкції, які торкнуться десятків фізичних і юридичних осіб, зокрема з Росії.

Володимир Зеленський санкції проти Росії санкції Україна указ Росія
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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