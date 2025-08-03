Зеленський запровадив санкції проти капітанів "тіньового флоту" Росії

Зеленський ввів санкції проти капітанів "тіньового флоту" РФ
Президент України Володимир Зеленський у неділю, 3 серпня, запровадив санкції проти капітанів "тіньового флоту" Росії. Він підписав уже відповідний указ.
Про це український лідер розповів у вечірньому зверненні.
Санкції проти капітанів російського "тіньового флоту"
Глава держави зазначив, що сьогодні провів нараду щодо санкційної політики.
"Підготовлені три санкційні пакети. І перший пакет вже сьогодні застосований — санкції проти капітанів російського "тіньового флоту", — розповів Зеленський.
Указ Зеленського
Глава держави підписав указ №578/2025 "Про рішення РНБО від 3 серпня 2025 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".
Контроль за виконанням рішення покладено на секретаря РНБО.
"Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування", — йдеться в документі.
Кого торкнуться санкції
Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк розповів, що обмеження запровадили проти 94 капітанів, які перевозили російську нафту в обхід цінової стелі. Крім того, санкції торкнуться пʼятьох компаній, які є операторами цього флоту.
Нагадаємо, лідер США Дональд Трамп повідомив, що після закінчення ультиматуму для Росії щодо закінчення війни оголосить жорсткі санкції.
А нещодавно Зеленський запровадив санкції, які торкнуться десятків фізичних і юридичних осіб, зокрема з Росії.
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