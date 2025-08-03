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Зеленский ввел санкции против капитанов "теневого флота" РФ

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Дата публикации 3 августа 2025 17:32
Зеленский ввел санкции против капитанов "теневого флота" России
Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 3 августа, ввел санкции против капитанов "теневого флота" России. Он подписал уже соответствующий указ.

Об этом украинский лидер рассказал в вечернем обращении.

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Санкции против капитанов российского "теневого флота"

Глава государства отметил, что сегодня провел совещание по санкционной политике.

"Подготовлены три санкционных пакета. И первый пакет уже сегодня применен — санкции против капитанов российского "теневого флота", — рассказал Зеленский.

Указ Зеленского

Глава государства подписал указ №578/2025 "О решении СНБО от 3 августа 2025 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

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Указ Зеленского. Фото: скриншот

Контроль за выполнением решения возложен на секретаря СНБО.

"Этот Указ вступает в силу со дня его опубликования", — говорится в документе.

Кого коснутся санкции

Уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк рассказал, что ограничения ввели против 94 капитанов, которые перевозили российскую нефть в обход ценового потолка. Кроме того, санкции коснутся пяти компаний, которые являются операторами этого флота.

Напомним, лидер США Дональд Трамп сообщил, что после окончания ультиматума для России об окончании войны объявит жесткие санкции.

А недавно Зеленский ввел санкции, которые коснутся десятков физических и юридических лиц, в том числе из России.

Владимир Зеленский санкции против России санкции Украина указ Россия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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