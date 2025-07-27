Зеленський ввів нові санкції — що відомо

Зеленський запровадив нові санкції РНБО — хто увійшов до списку
Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів в дію рішення Ради національної безпеки й оборони "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Обмеження торкнуться десятків фізичних і юридичних осіб, зокрема з Росії.
Про це йдеться в указах №554/2025 та №555/2025.
Зеленський ввів нові санкції — деталі
У неділю, 27 липня, президент Зеленський підписав указ, яким вводиться в дію рішення РНБО про нові санкції.
Повний перелік осіб та компаній буде оприлюднено окремо, але в Офісі президента вже підтвердили, що йдеться про боротьбу з "тіньовим флотом" і схемами постачання товарів подвійного призначення до російського ВПК.
За словами Уповноваженого з питань санкційної політики Владислава Власюка, новий пакет охоплює компанії та осіб із Росії, Китаю, ОАЕ, Ірану та інших країн.
Частина з них пов’язана з постачанням технологій військового призначення для Росії в обхід міжнародних обмежень.
Владислав Власюк у коментарі "Суспільному" заявив, що санкції запроваджено проти компаній та осіб, які займаються видобуванням та переробкою рідкісноземельних металів для виробництва безпілотників.
"Ми працюємо над тим, щоб і міжнародні партнери ухвалили аналогічні санкції. Обмеження поставок у цих секторах означатиме конкретне зменшення спроможності Росії на полі бою", — заявив Владислав Власюк.
Також президент запровадив санкції, які синхронізовані із санкціями Європейського Союзу. Так, Україна запровадила санкції проти компаній з Росії, Китаю, ОАЕ, Ірану тощо.
"Структури, які пов’язані з тіньовим флотом, постачанням товарів подвійного призначення в обхід санкцій, а також з російським ВПК. Близько 40% нових європейських санкційних цілей уже були раніше внесені до санкційного списку України, що свідчить про ефективну координацію підходів", — пояснив Владислав Власюк.
Нагадаємо, що нещодавно в Україні розпочали роботу із синхронізації санкцій проти Росії.
Раніше Президент США Дональд Трамп висловився про вторинні санкції щодо Росії.
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