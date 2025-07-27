Зеленський ввів нові санкції — що відомо

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів в дію рішення Ради національної безпеки й оборони "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Обмеження торкнуться десятків фізичних і юридичних осіб, зокрема з Росії.

Про це йдеться в указах №554/2025 та №555/2025.

Реклама

Читайте також:

Зеленський ввів нові санкції — деталі

У неділю, 27 липня, президент Зеленський підписав указ, яким вводиться в дію рішення РНБО про нові санкції.

Повний перелік осіб та компаній буде оприлюднено окремо, але в Офісі президента вже підтвердили, що йдеться про боротьбу з "тіньовим флотом" і схемами постачання товарів подвійного призначення до російського ВПК.

За словами Уповноваженого з питань санкційної політики Владислава Власюка, новий пакет охоплює компанії та осіб із Росії, Китаю, ОАЕ, Ірану та інших країн.

Частина з них пов’язана з постачанням технологій військового призначення для Росії в обхід міжнародних обмежень.

Владислав Власюк у коментарі "Суспільному" заявив, що санкції запроваджено проти компаній та осіб, які займаються видобуванням та переробкою рідкісноземельних металів для виробництва безпілотників.

"Ми працюємо над тим, щоб і міжнародні партнери ухвалили аналогічні санкції. Обмеження поставок у цих секторах означатиме конкретне зменшення спроможності Росії на полі бою", — заявив Владислав Власюк.

Також президент запровадив санкції, які синхронізовані із санкціями Європейського Союзу. Так, Україна запровадила санкції проти компаній з Росії, Китаю, ОАЕ, Ірану тощо.

"Структури, які пов’язані з тіньовим флотом, постачанням товарів подвійного призначення в обхід санкцій, а також з російським ВПК. Близько 40% нових європейських санкційних цілей уже були раніше внесені до санкційного списку України, що свідчить про ефективну координацію підходів", — пояснив Владислав Власюк.

Скриншот указу Зеленського

Нагадаємо, що нещодавно в Україні розпочали роботу із синхронізації санкцій проти Росії.

Раніше Президент США Дональд Трамп висловився про вторинні санкції щодо Росії.