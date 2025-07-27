Зеленский ввел новые санкции — что известно

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". Ограничения коснутся десятков физических и юридических лиц, в том числе из России.

Об этом говорится в указах №554/2025 и №555/2025.

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В воскресенье, 27 июля, президент Зеленский подписал указ, которым вводится в действие решение СНБО о новых санкциях.

Полный перечень лиц и компаний будет обнародован отдельно, но в Офисе президента уже подтвердили, что речь идет о борьбе с "теневым флотом" и схемами поставки товаров двойного назначения в российский ВПК.

По словам Уполномоченного по вопросам санкционной политики Владислава Власюка, новый пакет охватывает компании и лиц из России, Китая, ОАЭ, Ирана и других стран.

Часть из них связана с поставками технологий военного назначения для России в обход международных ограничений.

Владислав Власюк в комментарии "Суспільному" заявил, что санкции введены против компаний и лиц, которые занимаются добычей и переработкой редкоземельных металлов для производства беспилотников.

"Мы работаем над тем, чтобы и международные партнеры приняли аналогичные санкции. Ограничение поставок в этих секторах будет означать конкретное уменьшение способности России на поле боя", — заявил Владислав Власюк.

Также президент ввел санкции, которые синхронизированы с санкциями Европейского Союза. Так Украина ввела санкции против компаний из России, Китая, ОАЭ, Ирана и тому подобное.

"Структуры, которые связаны с теневым флотом, поставками товаров двойного назначения в обход санкций, а также с российским ВПК. Около 40% новых европейских санкционных целей уже были ранее внесены в санкционный список Украины, что свидетельствует об эффективной координации подходов", — объяснил Владислав Власюк.

Скриншот указа Зеленского

Напомним, что недавно в Украине начали работу по синхронизации санкций против России.

Ранее Президент США Дональд Трамп высказался о вторичных санкциях в отношении России.