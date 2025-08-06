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Белый дом анонсировал санкции против России — СМИ назвали дату

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Дата публикации 6 августа 2025 20:22
США готовят санкции против России - когда введут
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Соединенные Штаты Америки планируют ввести вторичные санкции против России. Это может произойти уже в пятницу, 8 августа.

Об этом агентству Reuters сообщил неназванный представитель администрации американского президента.

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Чиновник Белого дома заявил, что санкции планируют ввести несмотря на то, что встреча посланника США Стива Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным в Москве в среду прошла хорошо.

"Россияне стремятся продолжать взаимодействие с Соединенными Штатами. Ожидается, что вторичные санкции будут введены в пятницу", — сказал чиновник.

Встреча Виткоффа и Путина

Встреча Виткоффа и Путина продолжалась около трех часов. Цель: найти прорыв в 3,5-летней войне, которая на самом деле началась с вторжения РФ в Донбасс 2014 года. Трамп угрожал санкциями против Москвы, если не будет принято никаких мер для прекращения войны в Украине.

Напомним, 4 августа Зеленский подписал два указа о введении санкций против РФ. Первый пакет санкций касается 62 человек и компаний, которые причастны к экспорту похищенного зерна с временно оккупированных территорий Украины. Второй указ касается ограничений против 15 руководителей российских музеев.

Сегодня глава украинского государства поговорил с Трампом. Главная тема — это прекращение войны.

санкции Дональд Трамп Белый дом война в Украине Россия
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
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