Президент США прямо заявил, что вскоре может встретиться с Путиным

Президент США Дональд Трамп. Фото: Белый дом

Президент США Дональд Трамп дал пресс-конференцию в Белом доме, где его спросили о встрече с диктатором РФ Владимиром Путиным. Трамп в ответ заявил, что это вполне реально.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Президент США заявил, что для его встречи с Путиным есть "очень хорошая перспектива". Трамп отметил, что вполне вероятно, что встреча состоится в ближайшее время.

"У нас были очень хорошие разговоры с Путиным сегодня. И есть очень хороший шанс на завершение, на то, чтобы дойти конца этой длинной дороги. Эта дорога остается длинной, но есть хороший шанс, что встреча будет", — сказал Трамп.

На вопрос, пошел ли Путин на какие-то уступки после встречи со спецпредставителем Стивеном Уиткоффом, Трамп не раскрыл много деталей. Однако он сказал, что не считает эту встречу прорывом.

Ранее Дональд Трамп заявил, что согласен встретиться с российским диктатором Путиным, однако лишь при условии, что это приведет к завершению войны в Украине.

Также сообщалось, что СМИ узнали у чиновников Белого дома, когда планируют ввести ограничения.