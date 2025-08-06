Відео
Трамп назвав єдину умову, за якої зустрінеться з Путіним

Трамп назвав єдину умову, за якої зустрінеться з Путіним

Ua ru
Дата публікації: 6 серпня 2025 23:43
Зустріч Трампа і Путіна – коли відбудеться та за яких умов
Дональд Трамп і Володимир Путін. Фото: Reuters

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що згоден зустрітися із російським диктатором Володимиром Путіним, проте лише за умови, що це призведе до завершення війни в Україні.

Про це передає кореспондент Fox News.

Читайте також:

Зустріч Трампа з Путіним — коли може відбутись

За словами джерел у офісі Трампа, зустріч може відбутися вже наступного тижня. Місце перемовин наразі не визначено — серед можливих варіантів розглядають Катар або Швейцарію. Однак зустріч усе ще можуть перенести або скасувати.

Путін попросив про зустріч з Трампом

Sky News з посиланням на прессекретарку Білого дому Каролін Левітт повідомляє, що це Путін забажав зустрічі з Трампом. Про це він сказав спецпредставнику США Стіву Віткоффу під час його візиту до Москви.

"Росіяни висловили бажання зустрітися з президентом Трампом, і він відкритий до зустрічі як із Путіним, так і з Зеленським. Президент Трамп хоче, щоб ця жорстока війна завершилася", — заявила Левітт.

Нагадаємо, сьогодні, 6 серпня, Трамп повідомив про успішну зустріч свого спецпосланця Стіва Віткоффа з президентом Росії Володимиром Путіним.

Попри успішні переговори Путіна та Віткоффа, США збираються ввести санкції проти РФ.

ЗМІ дізналися в посадовців Білого дому, коли планують впровадити обмеження.

США володимир путін Дональд Трамп війна в Україні Росія
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
