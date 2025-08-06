Рубіо анонсував важливе оголошення після розмови з Віткоффом

Рубіо анонсував важливий крок США після розмови з Віткоффом — ЗМІ
Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо провів розмову зі спецпосланником Стівом Віткоффом. Напередодні він зустрічався з російським диктатором Володимиром Путіним.
Про це повідомила журналістка CNN Кайлі Етвуд у соцмережі X у середу, 6 серпня.
Що заявив Рубіо після розмови з Віткоффом
Держсекретар США заявив, що протягом дня відбудеться ще декілька обговорень.
"Незабаром будуть зроблені деякі оголошення. Можливо, вони будуть позитивними, а може й ні, подивимося", — додав Рубіо.
Нагадаємо, 6 серпня Віткофф провів зустріч з Путіним у Москві. Зокрема, вони говорили про війну в Україні.
Згодом кореспондент Axios Барак Равід повідомив, що лідер США Дональд Трамп проводить телефонну розмову із Президентом України Володимиром Зеленським.
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