Рубіо анонсував важливе оголошення після розмови з Віткоффом

Державний секретар США Марко Рубіо. Фото: MANDEL NGAN/Pool via REUTERS

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо провів розмову зі спецпосланником Стівом Віткоффом. Напередодні він зустрічався з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомила журналістка CNN Кайлі Етвуд у соцмережі X у середу, 6 серпня.

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Держсекретар США заявив, що протягом дня відбудеться ще декілька обговорень.

"Незабаром будуть зроблені деякі оголошення. Можливо, вони будуть позитивними, а може й ні, подивимося", — додав Рубіо.

Допис Етвуд. Фото: скриншот

Нагадаємо, 6 серпня Віткофф провів зустріч з Путіним у Москві. Зокрема, вони говорили про війну в Україні.

Згодом кореспондент Axios Барак Равід повідомив, що лідер США Дональд Трамп проводить телефонну розмову із Президентом України Володимиром Зеленським.