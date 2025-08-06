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Головна Новини дня Рубіо анонсував важливий крок США після розмови з Віткоффом — ЗМІ

Рубіо анонсував важливий крок США після розмови з Віткоффом — ЗМІ

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Дата публікації: 6 серпня 2025 19:59
Рубіо анонсував важливе оголошення після розмови з Віткоффом
Державний секретар США Марко Рубіо. Фото: MANDEL NGAN/Pool via REUTERS

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо провів розмову зі спецпосланником Стівом Віткоффом. Напередодні він зустрічався з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомила журналістка CNN Кайлі Етвуд у соцмережі X у середу, 6 серпня.

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Держсекретар США заявив, що протягом дня відбудеться ще декілька обговорень.

"Незабаром будуть зроблені деякі оголошення. Можливо, вони будуть позитивними, а може й ні, подивимося", — додав Рубіо.

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Допис Етвуд. Фото: скриншот

Нагадаємо, 6 серпня Віткофф провів зустріч з Путіним у Москві. Зокрема, вони говорили про війну в Україні.

Згодом кореспондент Axios Барак Равід повідомив, що лідер США Дональд Трамп проводить телефонну розмову із Президентом України Володимиром Зеленським.

США війна володимир путін Росія Марко Рубіо Стів Віткофф
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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