Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Рубио анонсировал важный шаг США после беседы с Уиткоффом — СМИ

Рубио анонсировал важный шаг США после беседы с Уиткоффом — СМИ

Ua ru
Дата публикации 6 августа 2025 19:59
Рубио анонсировал важное объявление после разговора с Уиткоффом
Государственный секретарь США Марко Рубио. Фото: MANDEL NGAN/Pool via REUTERS

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио провел разговор со спецпосланником Стивом Уиткоффом. Накануне он встречался с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщила журналистка CNN Кайли Этвуд в соцсети X в среду, 6 августа.

Реклама
Читайте также:

Что заявил Рубио после разговора с Уиткоффом

Госсекретарь США заявил, что в течение дня состоится еще несколько обсуждений.

"Вскоре будут сделаны некоторые объявления. Возможно, они будут положительными, а может и нет, посмотрим", — добавил Рубио.

null
Пост Этвуд. Фото: скриншот

Напомним, 6 августа Уиткофф провел встречу с Путиным в Москве. В частности, они говорили о войне в Украине.

Впоследствии корреспондент Axios Барак Равид сообщил, что лидер США Дональд Трамп проводит телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

США война владимир путин Россия Марко Рубио Стив Виткофф
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации