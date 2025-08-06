Рубио анонсировал важное объявление после разговора с Уиткоффом

Государственный секретарь США Марко Рубио. Фото: MANDEL NGAN/Pool via REUTERS

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио провел разговор со спецпосланником Стивом Уиткоффом. Накануне он встречался с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщила журналистка CNN Кайли Этвуд в соцсети X в среду, 6 августа.

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Госсекретарь США заявил, что в течение дня состоится еще несколько обсуждений.

"Вскоре будут сделаны некоторые объявления. Возможно, они будут положительными, а может и нет, посмотрим", — добавил Рубио.

Пост Этвуд. Фото: скриншот

Напомним, 6 августа Уиткофф провел встречу с Путиным в Москве. В частности, они говорили о войне в Украине.

Впоследствии корреспондент Axios Барак Равид сообщил, что лидер США Дональд Трамп проводит телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским.