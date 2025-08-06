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Трамп назвал условие, при котором встретится с Путиным

Ua ru
Дата публикации 6 августа 2025 23:43
Встреча Трампа и Путина - когда состоится и при каких условиях
Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: Reuters

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что согласен встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным, однако лишь при условии, что это приведет к завершению войны в Украине.

Об этом передает корреспондент Fox News.

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Встреча Трампа с Путиным — когда может состояться

По словам источников в офисе Трампа, встреча может состояться уже на следующей неделе. Место переговоров пока не определено — среди возможных вариантов рассматривают Катар или Швейцарию. Однако встречу все еще могут перенести или отменить.

Путин попросил о встрече с Трампом

Sky News со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт сообщает, что это Путин пожелал встречи с Трампом. Об этом он сказал спецпредставителю США Стиву Уиткоффу во время его визита в Москву.

"Россияне выразили желание встретиться с президентом Трампом, и он открыт к встрече как с Путиным, так и с Зеленским. Президент Трамп хочет, чтобы эта жестокая война завершилась", — заявила Левитт.

Напомним, сегодня, 6 августа, Трамп сообщил об успешной встрече своего спецпосланника Стива Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным.

Несмотря на успешные переговоры Путина и Уиткоффа, США собираются ввести санкции против РФ.

СМИ узнали у чиновников Белого дома, когда планируют ввести ограничения.

США владимир путин Дональд Трамп война в Украине Россия
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
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