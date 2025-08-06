Розмова Зеленського і Трампа – про що говорили

Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент США Дональд Трамп зателефонував українському лідеру одразу після візиту представника США Стівена Віткоффа до Москви. У розмові також взяли участь європейські лідери.

Про це повідомляє Офіс президента.

Розмова Зеленського і Трампа — деталі

"Наша спільна позиція з партнерами абсолютно чітка: війна має завершитись. І це має бути чесне завершення. У розмові також взяли участь європейські лідери, і я вдячний кожному з них за підтримку. Ми обговорили те, що було озвучено в Москві", — зазначив глава держави.

Зеленський наголосив, що Україна обов’язково захистить свою незалежність.

"Нам усім потрібен тривалий і надійний мир. Росія має закінчити війну, яку сама ж і розпочала. Дякую всім, хто підтримує Україну", — додав він.

Нагадаємо, сьогодні, 6 серпня, Трамп повідомив про успішну зустріч свого спецпосланця Стіва Віткоффа з президентом Росії Володимиром Путіним.

Попри успішні переговори Путіна та Віткоффа, США збираються ввести санкції проти РФ.

ЗМІ дізналися в посадовців Білого дому, коли планують впровадити обмеження.