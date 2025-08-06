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Зеленский раскрыл подробности разговора с Трампом

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Дата публикации 6 августа 2025 20:37
Разговор Зеленского и Трампа - о чем говорили - о чем говорили
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент США Дональд Трамп позвонил украинскому лидеру сразу после визита представителя президента США Стивена Уиткоффа в Москву. В разговоре также приняли участие европейские лидеры.

Об этом сообщает Офис президента.

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"Наша общая позиция с партнерами абсолютно четкая: война должна завершиться. И это должно быть честное завершение. В разговоре также приняли участие европейские лидеры, и я благодарен каждому из них за поддержку. Мы обсудили то, что было озвучено в Москве", — отметил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что Украина обязательно защитит свою независимость.

"Нам всем нужен длительный и надежный мир. Россия должна закончить войну, которую сама же и начала. Спасибо всем, кто поддерживает Украину", — добавил он.

Напомним, сегодня, 6 августа, Трамп сообщил об успешной встрече своего спецпосланника Стива Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным.

Несмотря на успешные переговоры Путина и Виткоффа, США намерены ввести санкции против РФ.

СМИ узнали у должностных лиц Белого дома, когда планируют ввести ограничения.

Владимир Зеленский Дональд Трамп война в Украине Россия Стив Виткофф
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
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