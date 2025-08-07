Трамп и Путин встретятся — что известно

В Кремле анонсировали встречу Путина с Трампом
Помощник российского диктатора по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков сообщил, что уже согласована договоренность о проведении в ближайшие дни встречи Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.
Об этом информируют РосСМИ в четверг, 7 августа.
Трамп встретится с Путиным — что известно
По словам Ушакова, место проведения встречи Путина и Трампа согласовано. Однако о нем объявят чуть позже.
"Согласована договоренность о проведении в ближайшие дни встречи Путина и Трампа, стороны приступили к ее проработке", — сообщил помощник Путина.
А также добавил, что специальный посланник Трампа Стив Уиткофф поднимал идею трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, но Москва это оставила без комментариев.
По словам помощника Путина, следующая неделя была определена как ориентир для встречи Путина и Трампа, но сколько дней займет подготовка, пока трудно сказать.
Напомним, что недавно Дональд Трамп дал пресс-конференцию в Белом доме, где его спросили о встрече с диктатором РФ Владимиром Путиным. Трамп в ответ заявил, что это вполне реально.
Ранее Дональд Трамп заявил, что согласен встретиться с российским диктатором Путиным, однако лишь при условии, что это приведет к завершению войны в Украине.
В среду, 6 августа, в московском аэропорту "Внуково" приземлился самолет, которым пользуется спецпосланник Президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф. А впоследствии появились первые кадры после прибытия Уиткоффа в Россию.
Позже Дональд Трамп сообщил об успешной встрече своего спецпосланника Стива Уиткоффа с российским диктатором Владимиром Путиным. Он заявил о значительном прогрессе в переговорах.
Сразу после визита представителя США Стивена Уиткоффа в Москву Трамп позвонил Зеленскому.
