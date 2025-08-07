Видео
Главная Новости дня В Кремле анонсировали встречу Путина с Трампом

В Кремле анонсировали встречу Путина с Трампом

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2025 11:06
Трамп и Путин встретятся — что известно
Российский диктатор Путин и Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Помощник российского диктатора по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков сообщил, что уже согласована договоренность о проведении в ближайшие дни встречи Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

Об этом информируют РосСМИ в четверг, 7 августа.

Читайте также:

Трамп встретится с Путиным — что известно

По словам Ушакова, место проведения встречи Путина и Трампа согласовано. Однако о нем объявят чуть позже.

"Согласована договоренность о проведении в ближайшие дни встречи Путина и Трампа, стороны приступили к ее проработке", — сообщил помощник Путина.

А также добавил, что специальный посланник Трампа Стив Уиткофф поднимал идею трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, но Москва это оставила без комментариев.

По словам помощника Путина, следующая неделя была определена как ориентир для встречи Путина и Трампа, но сколько дней займет подготовка, пока трудно сказать.

Напомним, что недавно Дональд Трамп дал пресс-конференцию в Белом доме, где его спросили о встрече с диктатором РФ Владимиром Путиным. Трамп в ответ заявил, что это вполне реально.

Ранее Дональд Трамп заявил, что согласен встретиться с российским диктатором Путиным, однако лишь при условии, что это приведет к завершению войны в Украине.

В среду, 6 августа, в московском аэропорту "Внуково" приземлился самолет, которым пользуется спецпосланник Президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф. А впоследствии появились первые кадры после прибытия Уиткоффа в Россию.

Позже Дональд Трамп сообщил об успешной встрече своего спецпосланника Стива Уиткоффа с российским диктатором Владимиром Путиным. Он заявил о значительном прогрессе в переговорах.

Сразу после визита представителя США Стивена Уиткоффа в Москву Трамп позвонил Зеленскому.

владимир путин переговоры Дональд Трамп перемирие война в Украине
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
