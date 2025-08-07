Путін запропонував місце для зустрічі з Трампом

Володимир Путін. Фото: Reuters

Російський диктатор Володимир Путін припустив, де може відбутися його зустріч із президентом США Дональдом Трампом. Крім того, він висловився про переговори із українським лідером Володимиром Зеленським.

Про це очільник Кремля заявив у коментарі російським ЗМІ у четвер, 7 серпня.

Путін про зустріч із Трампом

Під час зустрічі із президентом Об'єднаних Арабських Еміратів Мухаммадом бін Заїд Аль Нагаяном у Москві російський диктатор відповів на запитання щодо анонсованої зустрічі з Трампом. Зокрема, Путін припустив, що розмова може відбутися у ОАЕ.

"У нас багато друзів, які готові нам допомогти організувати подібні заходи. Один із друзів — це Президент Об'єднаних Арабських Еміратів. Думаю, що ми вирішимо, але це було б одним із відповідних місць", — сказав Путін.

Російський диктатор також додав, що все ж планує зустрітися із Володимиром Зеленським. Однак вважає, що до цієї зустрічі "ще далеко".

"Я казав неодноразово, що я не маю нічого проти і це (зустріч із Володимиром Зеленським — Ред.) можливо. Але для цього мають бути створені відповідні умови, але для створення таких умов, на жаль, далеко", — заявив Путін.

Нагадаємо, 7 серпня у Кремлі анонсували зустріч Путіна із Трампом вже найближчими днями. США також ініціювала залучення й Володимира Зеленського, але РФ не надала відповіді.

Крім того, стало відомо, що Путін змінив свою позицію щодо перемовин через можливі санкції США.