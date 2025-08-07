Путин предложил место для встречи с Трампом

Владимир Путин. Фото: Reuters

Российский диктатор Владимир Путин предположил, где может состояться его встреча с президентом США Дональдом Трампом. Кроме того, он высказался о переговорах с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Об этом глава Кремля заявил в комментарии российским СМИ в четверг, 7 августа.

Путин о встрече с Трампом

Во время встречи с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммадом бин Заид Аль Нахайян в Москве российский диктатор ответил на вопросы относительно анонсированной встречи с Трампом. В частности, Путин предположил, что разговор может состояться в ОАЭ.

"У нас много друзей, которые готовы нам помочь организовать подобные мероприятия. Один из друзей — это Президент Объединенных Арабских Эмиратов. Думаю, что мы решим, но это было бы одним из подходящих мест", — сказал Путин.

Российский диктатор также добавил, что все же планирует встретиться с Владимиром Зеленским. Однако считает, что до этой встречи "еще далеко".

"Я говорил неоднократно, что я не имею ничего против и это (встреча с Владимиром Зеленским — Ред.) возможно. Но для этого должны быть созданы соответствующие условия, но для создания таких условий, к сожалению, далеко", — заявил Путин.

Напомним, 7 августа в Кремле анонсировали встречу Путина с Трампом уже в ближайшие дни. США также инициировала привлечение и Владимира Зеленского, но РФ не предоставила ответа.

Кроме того, стало известно, что Путин изменил свою позицию относительно переговоров из-за возможных санкций США.