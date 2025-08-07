Відео
Путін змінив позицію щодо перемовин через санкції — Держдеп

Путін змінив позицію щодо перемовин через санкції — Держдеп

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2025 10:23
Путін переглядає підхід до перемовин через санкційний тиск Вашингтона
Російський президент Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Речниця Державного департаменту США Темі Брюс заявила, що позиція Володимира Путіна щодо мирних перемовин змінилася на тлі можливих нових санкцій, які готує Вашингтон. Вона підкреслила, що Росія часто вдається до затягування переговорного процесу, намагаючись використати час для досягнення власних цілей.

Про це Темі Брюс заявила в ефірі NewsNation.

Читайте також:

Путін може змінити підхід до переговорів через санкції 

За словами Темі Брюс, Путін прагне втягнути в ситуацію більше "гравців в гру", що може бути частиною його тактики відтягування переговорів, але цього разу ситуація почала змінюватися саме через економічний тиск.

"Ми бачимо, що для Путіна це може бути спроба виграти час і зрушити ситуацію на свою користь", — зазначила вона.

Також Брюс наголосила, що президент Дональд Трамп чітко демонструє готовність діяти економічними методами, зокрема через санкції. Проте його дії залежатимуть від подальших рішень Путіна. 

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Дональд Трамп може ухвалити рішення щодо вторинних санкцій проти Росії впродовж наступних 24-36 годин. 

Натомість журналісти та інсайдери вважають, що Трамп таки запровадить санкції проти Росії. 

США санкції володимир путін переговори Дональд Трамп перемир'я
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
