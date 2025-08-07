США розмірковують над вторинними санкціями проти Росії

Державний секретар США Марко Рубіо. Фото: REUTERS/Kent Nishimura

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що президент Дональд Трамп от-от ухвалить остаточне рішення щодо можливого запровадження вторинних санкцій проти Росії. Це може статися протягом найближчих 24–36 годин.

Про це Марко Рубіо заявив під час спілкування із журналістами.

За його словами, багато залежатиме від результатів переговорів, які тривають цими днями, і того, наскільки вдасться наблизити позиції сторін.

"Він (Дональд Трамп. — Ред.) має прийняти це рішення до п'ятниці. Але сьогодні та завтра ми будемо багато працювати, щоб побачити, наскільки ми можемо наблизити дві сторони, а потім представити це президенту і дозволити йому прийняти рішення", — пояснив Рубіо.

Він також прокоментував можливу телефонну розмову між Трампом і Путіним, зазначивши, що наразі вона не запланована, але не виключає, що така розмова може відбутися впродовж кількох днів.

Рубіо додав, що переговори, які посол Віткофф провів із Путіним та його командою, дали американській стороні чіткіше уявлення про вимоги російської сторони.

"Можливо, це не те, що може прийняти Україна, але принаймні тепер маємо підґрунтя для подальшої роботи", — зауважив він.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявляв, що готовий зустрітися з Путіним та назвав деякі умови.

Тим часом в деяких західних ЗМІ з'явилась інформація, що США, ймовірно, таки запровадять вторинні санкції, навіть попри успішну зустріч Віткоффа з Путіним.