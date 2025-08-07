США размышляют над вторичными санкциями против России

Государственный секретарь США Марко Рубио. Фото: REUTERS/Kent Nishimura

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что президент Дональд Трамп вот-вот примет окончательное решение относительно возможного введения вторичных санкций против России. Это может произойти в течение ближайших 24-36 часов.

Об этом Марко Рубио заявил во время общения с журналистами.

По его словам, многое будет зависеть от результатов переговоров, которые продолжаются в эти дни, и того, насколько удастся приблизить позиции сторон.

"Он (Дональд Трамп. — Ред.) должен принять это решение до пятницы. Но сегодня и завтра мы будем много работать, чтобы увидеть, насколько мы можем приблизить две стороны, а затем представить это президенту и позволить ему принять решение", — пояснил Рубио.

Он также прокомментировал возможный телефонный разговор между Трампом и Путиным, отметив, что пока он не запланирован, но не исключает, что такой разговор может состояться в течение нескольких дней.

Рубио добавил, что переговоры, которые посол Уиткофф провел с Путиным и его командой, дали американской стороне более четкое представление о требованиях российской стороны.

"Возможно, это не то, что может принять Украина, но по крайней мере теперь имеем основу для дальнейшей работы", — отметил он.

Напомним, Дональд Трамп заявлял, что готов встретиться с Путиным, и назвал некоторые условия.

Между тем в некоторых западных СМИ появилась информация, что США, вероятно, таки введут вторичные санкции, даже несмотря на успешную встречу Виткоффа с Путиным.