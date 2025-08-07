Путин пересматривает подход к переговорам из-за санкционного давления Вашингтона

Российский президент Владимир Путин. Фото: росСМИ

Пресс-секретарь Государственного департамента США Теми Брюс заявила, что позиция Владимира Путина относительно мирных переговоров изменилась на фоне возможных новых санкций, которые готовит Вашингтон. Она подчеркнула, что Россия часто прибегает к затягиванию переговорного процесса, пытаясь использовать время для достижения собственных целей.

Об этом Теми Брюс заявила в эфире NewsNation.

Путин может изменить подход к переговорам из-за санкций

По словам Теми Брюс, Путин стремится втянуть в ситуацию больше "игроков в игру", что может быть частью его тактики оттягивания переговоров, но на этот раз ситуация начала меняться именно из-за экономического давления.

"Мы видим, что для Путина это может быть попытка выиграть время и сдвинуть ситуацию в свою пользу", — отметила она.

Также Брюс отметила, что президент Дональд Трамп четко демонстрирует готовность действовать экономическими методами, в частности через санкции. Однако его действия будут зависеть от дальнейших решений Путина.

Напомним, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Дональд Трамп может принять решение о вторичных санкциях против России в течение следующих 24-36 часов.

Зато журналисты и инсайдеры считают, что Трамп таки введет санкции против России.