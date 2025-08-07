Встреча Трампа и Путина — в США назвали новое условие

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Президент США Дональд Трамп назвал новое условие для встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. Он встретится с главой Кремля только тогда, когда тот согласится на встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает The New York Post со ссылкой на представителя Белого дома.

Реклама

Читайте также:

Новое условие Трампа для встречи с Путиным

Представитель Белого дома заявил, что Трамп встретится с Путиным только в том случае, если тот согласится на встречу с Зеленским.

"Путин должен встретиться с Зеленским, чтобы встреча состоялась. Место не установлено", — цитирует его издание.

Отметим, что 7 августа в России заявили, что Москва и Вашингтон "в принципе" договорились провести личную встречу Путина и Трампа.

"Была достигнута принципиальная договоренность о проведении двусторонней встречи на высшем уровне в ближайшие дни, то есть встречи между президентом Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Это было сделано по предложению американской стороны", — сказал помощник Путина Юрий Ушаков.

Реакция Офиса президента

Советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин неоднозначно отреагировал на сообщение NYT в своем Х. Он опубликовал скриншоты статьи и поставил эмодзи.

Скриншот сообщения Дмитрия Литвина

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что согласен встретиться с Путиным, однако лишь при условии, что это приведет к завершению войны в Украине.

В то же время Путин назвал место возможной встречи с Трампом. Это произойдет на нейтральной территории в третьей стране.