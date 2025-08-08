Відео
Путін поговорив з Сі Цзіньпіном перед зустріччю з Трампом

Путін поговорив з Сі Цзіньпіном перед зустріччю з Трампом

Дата публікації: 8 серпня 2025 16:55
Путін і Сі Цзіньпін провели розмову 8 серпня — деталі
Володимир Путін і Сі Цзіньпін. Фото: Reuters

Російський диктатор Володимир Путін 8 серпня провів телефонну розмову з президентом Китаю Сі Цзіньпіном. Цей дзвінок відбувся напередодні можливої зустрічі очільника Кремля з Дональдом Трампом.

Про це повідомляє South China Morning Post.

Розмова Путіна і Сі Цзіньпіна

За даними китайських ЗМІ, під час розмови Путін і Сі Цзіньпін обговорили ситуацію в Україні. За словами очільника Китаю, він продовжуватиме сприяти мирним переговорам. Крім того, Пекін підтримує продовження діалогу між РФ і США. 

Зазначається, що сторони також домовилися про подальший розвиток відносин між країнами та співпрацю у підготовці до саміту Шанхайської організації співробітництва. 

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп назвав нову умову для зустрічі з Путіним. Це можливо лише тоді, коли очільник Кремля погодиться на зустріч із Зеленським. 

Водночас, спілкуючись з журналістами, президент США заявив, що російському диктатору не потрібно перед зустріччю з ним говорити з українським очільником. Однак ця зустріч неминуча. 

володимир путін переговори Дональд Трамп Сі Цзіньпінь війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
