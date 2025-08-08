Путин и Си Цзиньпин провели разговор 8 августа — детали

Путин поговорил с Си Цзиньпином перед встречей с Трампом
Российский диктатор Владимир Путин 8 августа провел телефонный разговор с президентом Китая Си Цзиньпином. Этот звонок состоялся накануне возможной встречи главы Кремля с Дональдом Трампом.
Об этом сообщает South China Morning Post.
Разговор Путина и Си Цзиньпина
По данным китайских СМИ, во время разговора Путин и Си Цзиньпин обсудили ситуацию в Украине. По словам главы Китая, он будет продолжать способствовать мирным переговорам. Кроме того, Пекин поддерживает продолжение диалога между РФ и США.
Отмечается, что стороны также договорились о дальнейшем развитии отношений между странами и сотрудничестве в подготовке к саммиту Шанхайской организации сотрудничества.
Напомним, ранее Дональд Трамп назвал новое условие для встречи с Путиным. Это возможно только тогда, когда глава Кремля согласится на встречу с Зеленским.
В то же время, общаясь с журналистами, президент США заявил, что российскому диктатору не нужно перед встречей с ним говорить с украинским главой. Однако эта встреча неизбежна.
