Путин и Си Цзиньпин провели разговор 8 августа — детали

Владимир Путин и Си Цзиньпин. Фото: Reuters

Российский диктатор Владимир Путин 8 августа провел телефонный разговор с президентом Китая Си Цзиньпином. Этот звонок состоялся накануне возможной встречи главы Кремля с Дональдом Трампом.

Об этом сообщает South China Morning Post.

Разговор Путина и Си Цзиньпина

По данным китайских СМИ, во время разговора Путин и Си Цзиньпин обсудили ситуацию в Украине. По словам главы Китая, он будет продолжать способствовать мирным переговорам. Кроме того, Пекин поддерживает продолжение диалога между РФ и США.

Отмечается, что стороны также договорились о дальнейшем развитии отношений между странами и сотрудничестве в подготовке к саммиту Шанхайской организации сотрудничества.

Напомним, ранее Дональд Трамп назвал новое условие для встречи с Путиным. Это возможно только тогда, когда глава Кремля согласится на встречу с Зеленским.

В то же время, общаясь с журналистами, президент США заявил, что российскому диктатору не нужно перед встречей с ним говорить с украинским главой. Однако эта встреча неизбежна.