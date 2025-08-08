Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube TikTok TikTok Telegram Telegram Google News Google News Viber Viber Google News Spotify Instagram Instagram SoundCloud SoundCloud Facebook Facebook RSS RSS
Главная Новости дня Путин поговорил с Си Цзиньпином перед встречей с Трампом

Путин поговорил с Си Цзиньпином перед встречей с Трампом

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2025 16:55
Путин и Си Цзиньпин провели разговор 8 августа — детали
Владимир Путин и Си Цзиньпин. Фото: Reuters

Российский диктатор Владимир Путин 8 августа провел телефонный разговор с президентом Китая Си Цзиньпином. Этот звонок состоялся накануне возможной встречи главы Кремля с Дональдом Трампом.

Об этом сообщает South China Morning Post.

Реклама
Читайте также:

Разговор Путина и Си Цзиньпина

По данным китайских СМИ, во время разговора Путин и Си Цзиньпин обсудили ситуацию в Украине. По словам главы Китая, он будет продолжать способствовать мирным переговорам. Кроме того, Пекин поддерживает продолжение диалога между РФ и США.

Реклама

Отмечается, что стороны также договорились о дальнейшем развитии отношений между странами и сотрудничестве в подготовке к саммиту Шанхайской организации сотрудничества.

Напомним, ранее Дональд Трамп назвал новое условие для встречи с Путиным. Это возможно только тогда, когда глава Кремля согласится на встречу с Зеленским.

Реклама

В то же время, общаясь с журналистами, президент США заявил, что российскому диктатору не нужно перед встречей с ним говорить с украинским главой. Однако эта встреча неизбежна.

владимир путин переговоры Дональд Трамп Си Цзиньпинь война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации