Эксперт-международник назвал вероятное место встречи Трампа с Путиным

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: Reuters

Встреча президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина, предположительно, состоится в ОАЭ. Для российского диктатора такой вариант удобен.

Об этом в эфире Вечір.LIVE в пятницу, 8 августа, сообщил эксперт-международник Евгений Добряк.

Реклама

Читайте также:

Почему Путину выгодно провести встречу с Трампом в ОАЭ

По словам Добряка, у кремлевского диктатора доверительные отношения с президентом ОАЭ Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном. Лидер ОАЭ 7 августа посетил Москву — вероятно, что во время этого визита согласовали вопрос о предстоящей встрече с президентом США.

Напомним, Путин и Трамп могут встретиться уже на следующей неделе. Такое заявление сделали в Белом доме.

Также мы сообщали, что президент РФ провел телефонный разговор с президентом Китая Си Цзиньпином. Речь шла о ситуации в Украине.