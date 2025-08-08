Видео
Главная Новости дня Трамп ответил, на что придется пойти Украине для мира

Трамп ответил, на что придется пойти Украине для мира

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2025 23:32
Дональд Трамп заявил, что Украине придется уступить территории
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что в мирном соглашении по Украине стоит ожидать обмен территориями. По его словам, это будет "на благо обеих сторон".

Об этом Дональд Трамп заявил во время брифинга с премьер-министром Армении и президентом Азербайджана, передают Новини.LIVE.

Читайте также:

Что предлагает Трамп Украине в мирном соглашении

Трамп заявил, что уже "очень скоро" он встретится с Владимиром Путиным. По его словам, российский диктатор тоже хочет встретиться как можно скорее.

Он отметил, что в мирном соглашении по завершению войны в Украине будет обмен территориями. Он считает, что "это произойдет на благо двух сторон".

"В мирном соглашении по Украине стоит ожидать некоторый обмен территориями на благо двух сторон. Вы смотрите на территорию, за которую воевали три с половиной года. Много россиян погибло. Много украинцев погибло. На самом деле это сложно. Ничто не бывает легким. Это очень сложно. Но мы что-то получим на замену", — добавил президент США.

Напомним, на этой встрече Трамп также анонсировал важное сообщение по Украине и РФ. Все подробности обнародуют позже.

Кроме того, президент США высказался о месте встречи с Путиным. По его словам, это будет "популярное место", но он пока не готов называть его.

Дональд Трамп перемирие оккупация война в Украине Россия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
