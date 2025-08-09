Видео
Главная Новости дня Трамп заявил, что Зеленский должен быть готов "что-то" подписать

Трамп заявил, что Зеленский должен быть готов "что-то" подписать

Ua ru
Дата публикации 9 августа 2025 00:01
Трамп заявил, что Зеленский должен быть готовым подписать документ для урегулирования войны
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что по его мнению глава Кремля Владимир Путин хочет мира. В то же время он отметил, что этого хочет и президент Украины Владимир Зеленский, но ему надо быть готовым что-то подписать.

Об этом Дональд Трамп заявил во время брифинга с премьер-министром Армении и президентом Азербайджана, передают Новини.LIVE.

Читайте также:

Что сказал Трамп о подписании соглашения

"Лидеры стремятся к миру. Путин, думаю, хочет мира, и Зеленский тоже. Зеленскому надо все подготовить, потому что скоро что-то подписывать. Он над этим работает", — заявил президент США.

Напомним, в этом же выступлении Трамп заявил, что имеет информацию, которая влияет и для Украины, и для России. По его словам, подробности будут обнародованы позже.

Кроме того, президент США заявил, что в мирном соглашении по Украине стоит ожидать обмен территориями. Он отметил, что это будет "на благо обеих сторон".

Владимир Зеленский США владимир путин Дональд Трамп война в Украине мирный план
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
