Майбутня зустріч Трампа з Путіним — лідер США припустив, як може завершитися

Трамп припустив, як може завершитися зустріч з Путіним
Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп припустив, як може завершитися зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним. За його словами, може бути як добре, так і погано.
Про це Дональд Трамп заявив на пресконференції у понеділок, 11 серпня.
Майбутня зустріч Трампа з Путіним
Президент Штатів зауважив, що очікує зустріч з російським диктатором.
"Гадаю, буде добре, але може бути й погано", — каже Трамп.
Він пояснив, що йде на перемовини, аби позбутися війни, "яку розпочав хтось інший".
Нагадаємо, Трамп заявив, що росіяни могли зайти в Київ за чотири години, якби не припустилися помилки.
Крім того, лідер Штатів зауважив, що очікує зустрічі Президента України Володимира Зеленського з Путіним.
