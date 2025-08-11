Відео
Трамп припустив, як може завершитися зустріч з Путіним

Трамп припустив, як може завершитися зустріч з Путіним

Ua ru
Дата публікації: 11 серпня 2025 20:45
Майбутня зустріч Трампа з Путіним — лідер США припустив, як може завершитися
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kent Nishimura

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп припустив, як може завершитися зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним. За його словами, може бути як добре, так і погано.

Про це Дональд Трамп заявив на пресконференції у понеділок, 11 серпня.

Читайте також:

Майбутня зустріч Трампа з Путіним

Президент Штатів зауважив, що очікує зустріч з російським диктатором.

"Гадаю, буде добре, але може бути й погано", — каже Трамп.

Він пояснив, що йде на перемовини, аби позбутися війни, "яку розпочав хтось інший".

Нагадаємо, Трамп заявив, що росіяни могли зайти в Київ за чотири години, якби не припустилися помилки.

Крім того, лідер Штатів зауважив, що очікує зустрічі Президента України Володимира Зеленського з Путіним.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
