Предстоящая встреча Трампа с Путиным — лидер США предположил, как она может завершиться

Трамп предположил, как может завершиться встреча с Путиным
Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп предположил, как может завершиться встреча с российским диктатором Владимиром Путиным. По его словам, может быть как хорошо, так и плохо.
Об этом Дональд Трамп заявил на пресс-конференции в понедельник, 11 августа.
Предстоящая встреча Трампа с Путиным
Президент Штатов отметил, что ожидает встречу с российским диктатором.
"Думаю, будет хорошо, но может быть и плохо", — говорит Трамп.
Он объяснил, что идет на переговоры, чтобы избавиться от войны, "которую начал кто-то другой".
Напомним, Трамп заявил, что россияне могли зайти в Киев за четыре часа, если бы не допустили ошибку.
Кроме того, лидер Штатов отметил, что ожидает встречи Президента Украины Владимира Зеленского с Путиным.
