Главная Новости дня Трамп предположил, как может завершиться встреча с Путиным

Трамп предположил, как может завершиться встреча с Путиным

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2025 20:45
Предстоящая встреча Трампа с Путиным — лидер США предположил, как она может завершиться
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kent Nishimura

Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп предположил, как может завершиться встреча с российским диктатором Владимиром Путиным. По его словам, может быть как хорошо, так и плохо.

Об этом Дональд Трамп заявил на пресс-конференции в понедельник, 11 августа.

Читайте также:

Предстоящая встреча Трампа с Путиным

Президент Штатов отметил, что ожидает встречу с российским диктатором.

"Думаю, будет хорошо, но может быть и плохо", — говорит Трамп.

Он объяснил, что идет на переговоры, чтобы избавиться от войны, "которую начал кто-то другой".

Напомним, Трамп заявил, что россияне могли зайти в Киев за четыре часа, если бы не допустили ошибку.

Кроме того, лидер Штатов отметил, что ожидает встречи Президента Украины Владимира Зеленского с Путиным.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
