Трамп заявив, що хоче зустрічі Зеленського з Путіним

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп очікує, що наступна зустріч буде між Президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це Дональд Трамп заявив на пресконференції у понеділок, 11 серпня.

Трамп очікує зустрічі Зеленського та Путіна

Трамп заявив, що після його зустрічі з російським диктатором він очікує двосторонню зустріч Зеленського та Путіна. Крім того, він припустив тристоронній формат.

"Наступна зустріч: Зеленський і Путін, або ж вони обидва зі мною. Я долучусь за потреби, але хочу, щоб лідери зустрілися самі", — додав Трамп.

Нагадаємо, лідер США пояснив, про що говоритиме з Путіним на зустрічі 15 серпня.

Крім того, Трамп заявив, що вирушить до Росії. Однак він міг помилитися, маючи на увазі зустріч на Алясці.