Трамп заявив, що хоче зустрічі Зеленського з Путіним

Трамп хоче зустрічі Зеленського з Путіним — заява
Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп очікує, що наступна зустріч буде між Президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.
Про це Дональд Трамп заявив на пресконференції у понеділок, 11 серпня.
Трамп очікує зустрічі Зеленського та Путіна
Трамп заявив, що після його зустрічі з російським диктатором він очікує двосторонню зустріч Зеленського та Путіна. Крім того, він припустив тристоронній формат.
"Наступна зустріч: Зеленський і Путін, або ж вони обидва зі мною. Я долучусь за потреби, але хочу, щоб лідери зустрілися самі", — додав Трамп.
Нагадаємо, лідер США пояснив, про що говоритиме з Путіним на зустрічі 15 серпня.
Крім того, Трамп заявив, що вирушить до Росії. Однак він міг помилитися, маючи на увазі зустріч на Алясці.
