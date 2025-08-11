Відео
Головна Новини дня Трамп хоче зустрічі Зеленського з Путіним — заява

Трамп хоче зустрічі Зеленського з Путіним — заява

Дата публікації: 11 серпня 2025 19:08
Трамп заявив, що хоче зустрічі Зеленського з Путіним
Дональд Трамп. Фото: кадр з відео

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп очікує, що наступна зустріч буде між Президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це Дональд Трамп заявив на пресконференції у понеділок, 11 серпня.

Трамп очікує зустрічі Зеленського та Путіна

Трамп заявив, що після його зустрічі з російським диктатором він очікує двосторонню зустріч Зеленського та Путіна. Крім того, він припустив тристоронній формат.

"Наступна зустріч: Зеленський і Путін, або ж вони обидва зі мною. Я долучусь за потреби, але хочу, щоб лідери зустрілися самі", — додав Трамп.

Нагадаємо, лідер США пояснив, про що говоритиме з Путіним на зустрічі 15 серпня.

Крім того, Трамп заявив, що вирушить до Росії. Однак він міг помилитися, маючи на увазі зустріч на Алясці.

Володимир Зеленський США володимир путін Дональд Трамп Україна Росія
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
