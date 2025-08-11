Трамп оголосив про поїздку до Росії на зустріч із Путіним 15 серпня

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що вирушить до Росії на зустріч з диктатором Володимиром Путіним. За його словами, це відбудеться 15 серпня.

Про це Дональд Трамп заявив на пресконференції у понеділок, 11 серпня.

Реклама

Читайте також:

Трамп поїде до Росії

Трамп зауважив, що в пʼятницю відвідає Росію.

"Мені соромно бути тут. Знаєте, я їду до Путіна. Я їду до Росії в п'ятницю. Мені не подобається бути тут, говорити про те, якою небезпечною і якою брудною та огидною була ця колись прекрасна столиця", — наголосив лідер США.

Однак Трамп міг допустити помилку, маючи на увазі зустріч на Алясці, яка була запланована раніше.

Нагадаємо, 9 серпня Трамп анонсував зустріч з Путіним на Алясці 15 серпня. За його словами, подробиці будуть згодом.

А у Кремлі також підтвердили зустріч Трампа та Путіна на Алясці у пʼятницю.