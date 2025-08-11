Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Трамп заявив, що їде до Росії на зустріч з Путіним

Трамп заявив, що їде до Росії на зустріч з Путіним

Ua en ru
Дата публікації: 11 серпня 2025 18:01
Трамп оголосив про поїздку до Росії на зустріч із Путіним 15 серпня
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що вирушить до Росії на зустріч з диктатором Володимиром Путіним. За його словами, це відбудеться 15 серпня.

Про це Дональд Трамп заявив на пресконференції у понеділок, 11 серпня.

Реклама
Читайте також:

Трамп поїде до Росії

Трамп зауважив, що в пʼятницю відвідає Росію.

"Мені соромно бути тут. Знаєте, я їду до Путіна. Я їду до Росії в п'ятницю. Мені не подобається бути тут, говорити про те, якою небезпечною  і якою брудною та огидною була ця колись прекрасна столиця", — наголосив лідер США.

Однак Трамп міг допустити помилку, маючи на увазі зустріч на Алясці, яка була запланована раніше. 

Нагадаємо, 9 серпня Трамп анонсував зустріч з Путіним на Алясці 15 серпня. За його словами, подробиці будуть згодом.

А у Кремлі також підтвердили зустріч Трампа та Путіна на Алясці у пʼятницю. 

США володимир путін Дональд Трамп політики Росія
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації