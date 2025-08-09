Відео
Головна Новини дня Ушаков підтвердив зустріч Путіна і Трампа на Алясці

Ушаков підтвердив зустріч Путіна і Трампа на Алясці

Дата публікації: 9 серпня 2025 01:38
Путін і Трамп зустрінуться на Алясці 15 серпня, заявив Ушаков
Президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін. Ілюстративне фото: Reuters

Помічник Путіна Юрій Ушаков підтвердив, що зустріч глави Кремля і президента США Дональда Трампа відбудеться 15 серпня на Алясці. Раніше зустріч анонсував американський лідер.

Про це повідомляє прокремлівське РИА Новости та інші росЗМІ.

"Американська сторона щойно оголосила про досягнуту домовленість організувати зустріч президентів Росії і США Володимира Путіна і Дональда Трампа 15 серпня, у п'ятницю, на Алясці. Росія і США — близькі сусіди, межують один з одним. І видається цілком логічним, щоб наша делегація просто перелетіла через Берингову протоку і щоб саме на Алясці був проведений такий важливий і очікуваний саміт лідерів двох країн", — заявив представник Кремля.

Ушаков додав, що на цьому саміті Путін і Трамп зосередяться на обговоренні варіантів досягнення довгострокового миру між РФ і Україною.

Крім того, за словами помічника Путіна, на Алясці і в Арктиці перетинаються економічні інтереси Росії і США, а також проглядаються "перспективи реалізації масштабних проектів".

"Москва очікує, що наступна після Аляски зустріч Путіна і Трампа відбудеться в Росії, президенту США передано запрошення", — додав Ушаков.

Нагадаємо, прямо перед заявою помічника Путіна, президент США Дональд Трамп опублікував у своїх соцмережах пост, де вказав, що зустріч між ним і главою Кремля буде 15 серпня на Алясці.

Також зазначимо, що під час спілкування з журналістами Трамп сказав, що не виключає, що зможе одночасно зустрітися з Путіним і президентом України Володимиром Зеленським. За його словами, шанс на такий розвиток подій є.

володимир путін Дональд Трамп Аляска війна в Україні
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
