Путін і Трамп зустрінуться на Алясці 15 серпня, заявив Ушаков

Президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін. Ілюстративне фото: Reuters

Помічник Путіна Юрій Ушаков підтвердив, що зустріч глави Кремля і президента США Дональда Трампа відбудеться 15 серпня на Алясці. Раніше зустріч анонсував американський лідер.

Про це повідомляє прокремлівське РИА Новости та інші росЗМІ.

Що сказав Ушаков про зустріч Путіна і Трампа

"Американська сторона щойно оголосила про досягнуту домовленість організувати зустріч президентів Росії і США Володимира Путіна і Дональда Трампа 15 серпня, у п'ятницю, на Алясці. Росія і США — близькі сусіди, межують один з одним. І видається цілком логічним, щоб наша делегація просто перелетіла через Берингову протоку і щоб саме на Алясці був проведений такий важливий і очікуваний саміт лідерів двох країн", — заявив представник Кремля.

Ушаков додав, що на цьому саміті Путін і Трамп зосередяться на обговоренні варіантів досягнення довгострокового миру між РФ і Україною.

Крім того, за словами помічника Путіна, на Алясці і в Арктиці перетинаються економічні інтереси Росії і США, а також проглядаються "перспективи реалізації масштабних проектів".

"Москва очікує, що наступна після Аляски зустріч Путіна і Трампа відбудеться в Росії, президенту США передано запрошення", — додав Ушаков.

Нагадаємо, прямо перед заявою помічника Путіна, президент США Дональд Трамп опублікував у своїх соцмережах пост, де вказав, що зустріч між ним і главою Кремля буде 15 серпня на Алясці.

Також зазначимо, що під час спілкування з журналістами Трамп сказав, що не виключає, що зможе одночасно зустрітися з Путіним і президентом України Володимиром Зеленським. За його словами, шанс на такий розвиток подій є.