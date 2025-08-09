Тристороння зустріч із Зеленським і Путіним — як ставиться до такої ініціативи Трамп

Дональд Трамп. Фото: Офіс президента України

Президент США Дональд Трамп не виключає, що зможе одночасно зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським і президентом РФ Володимиром Путіним. Шанс на такий розвиток подій є.

Про це американський лідер заявив під час спілкування із журналістами в Білому домі 8 серпня.

Думка Трампа щодо тристоронньої зустрічі

"Що вам підказує інтуїція щодо можливої зустрічі в найближчі тижні чи місяці з одного боку із президентом Путіним, а з іншого — із президентом Зеленським?" — запитав у Трампа журналіст.

У відповідь президент США зазначив, що реальний шанс на це є, але більш детальна інформація щодо цього з'явиться згодом, можливо, навіть сьогодні.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп поки що не назвав місце, де зустрінеться із президентом РФ Володимиром Путіним. Щоправда, він натякнув, що ця локація популярна.

Раніше експерт-міжнародник Євген Добряк заявив, що зустріч очільника Кремля та президента США, імовірно, відбудеться в ОАЕ. Для Путіна це зручно.