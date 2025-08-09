Трехсторонняя встреча с Зеленским и Путиным — как относится к такой инициативе Трамп

Дональд Трамп. Фото: Офис президента Украины

Президент США Дональд Трамп не исключает, что сможет одновременно встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным. Шанс на такое развитие событий есть.

Об этом американский лидер заявил во время общения с журналистами в Белом доме 8 августа.

Реклама

Читайте также:

Мнение Трампа относительно трехсторонней встречи

"Что вам подсказывает интуиция относительно возможной встречи в ближайшие недели или месяцы с одной стороны с президентом Путиным, а с другой — с президентом Зеленским?" — спросил у Трампа журналист.

В ответ президент США отметил, что реальный шанс на это есть, но более подробная информация об этом появится позже, возможно, даже сегодня.

Напомним, президент США Дональд Трамп пока не назвал место, где встретится с президентом РФ Владимиром Путиным. Правда, он намекнул, что эта локация популярна.

Ранее эксперт-международник Евгений Добряк заявил, что встреча главы Кремля и президента США, вероятно, состоится в ОАЭ. Для Путина это удобно.