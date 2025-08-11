Видео
Главная Новости дня Трамп заявил, что едет в Россию на встречу с Путиным

Трамп заявил, что едет в Россию на встречу с Путиным

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2025 18:01
Трамп объявил о поездке в Россию на встречу с Путиным 15 августа
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что отправится в Россию на встречу с диктатором Владимиром Путиным. По его словам, это произойдет 15 августа.

Об этом Дональд Трамп заявил на пресс-конференции в понедельник, 11 августа.

Читайте также:

Трамп поедет в Россию

Трамп отметил, что в пятницу посетит Россию.

"Мне стыдно быть здесь. Знаете, я еду к Путину. Я еду в Россию в пятницу. Мне не нравится быть здесь, говорить о том, какой опасной и какой грязной и отвратительной стала эта некогда прекрасная столица", — подчеркнул лидер США.

Однако Трамп мог допустить ошибку, имея в виду встречу на Аляске, которая была запланирована ранее.

Напомним, 9 августа Трамп анонсировал встречу с Путиным на Аляске 15 августа. По его словам, подробности будут позже.

А в Кремле также подтвердили встречу Трампа и Путина на Аляске в пятницу.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
