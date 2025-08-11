Трамп объявил о поездке в Россию на встречу с Путиным 15 августа

Трамп заявил, что едет в Россию на встречу с Путиным
Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что отправится в Россию на встречу с диктатором Владимиром Путиным. По его словам, это произойдет 15 августа.
Об этом Дональд Трамп заявил на пресс-конференции в понедельник, 11 августа.
Трамп поедет в Россию
Трамп отметил, что в пятницу посетит Россию.
"Мне стыдно быть здесь. Знаете, я еду к Путину. Я еду в Россию в пятницу. Мне не нравится быть здесь, говорить о том, какой опасной и какой грязной и отвратительной стала эта некогда прекрасная столица", — подчеркнул лидер США.
Однако Трамп мог допустить ошибку, имея в виду встречу на Аляске, которая была запланирована ранее.
Напомним, 9 августа Трамп анонсировал встречу с Путиным на Аляске 15 августа. По его словам, подробности будут позже.
А в Кремле также подтвердили встречу Трампа и Путина на Аляске в пятницу.
