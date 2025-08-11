Трамп заявил, что хочет встречи Зеленского с Путиным

Дональд Трамп. Фото: кадр из видео

Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп ожидает, что следующая встреча будет между Президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом Дональд Трамп заявил на пресс-конференции в понедельник, 11 августа.

Трамп ожидает встречи Зеленского и Путина

Трамп заявил, что после его встречи с российским диктатором он ожидает двустороннюю встречу Зеленского и Путина. Кроме того, он предположил трехсторонний формат.

"Следующая встреча: Зеленский и Путин, или же они оба со мной. Я присоединюсь при необходимости, но хочу, чтобы лидеры встретились сами", — добавил Трамп.

Напомним, лидер США объяснил, о чем будет говорить с Путиным на встрече 15 августа.

Кроме того, Трамп заявил, что отправится в Россию. Однако он мог ошибиться, имея в виду встречу на Аляске.